Angri: variazione per gli alloggi comunali, la proposta di Mauri

Angri – Nel consiglio comunale dello scorso 29 luglio, la maggioranza ha approvato una proposta di variazione per gli alloggi comunali siti in Via E. Fermi, cambiando la loro destinazione d’uso da housing sociale a edilizia di libero mercato.

È opportuno ricordare che l’housing sociale è un’iniziativa mirata a fornire abitazioni a prezzi calmierati e accessibili per coloro che rientrano in una fascia di reddito medio-basso, compresa tra i 15.000 e i 30.000 euro. Una variazione in edilizia di libero mercato comporta, inevitabilmente, un’asta per gli immobili favorendo chi è nelle condizioni di presentare un’offerta economica più alta, rendendo quindi inaccessibile le abitazioni a chi ha un reddito medio-basso.

Questa scelta rappresenta una chiara speculazione edilizia a danno di tutti quei cittadini che hanno effettivamente bisogno di un tetto e sono in condizioni di vulnerabilità economica. Spingendo i prezzi al rialzo, non si fa altro che favorire chi può permettersi offerte elevate, piuttosto di garantire l’accesso abitativo a persone, famiglie o anziani con una fascia di reddito medio-bassa.

Questa decisione contrasta fortemente con l’obiettivo di housing sociale, di garantire un tetto a costi sostenibili per coloro che non possono permettersi i prezzi di mercato. L’ente comunale, ancora una volta, si pone sullo stesso piano di un’impresa edilizia orientata al profitto e alla monetizzazione, anziché alla giustizia sociale e ai bisogni della comunità di concittadini.

Insieme al consigliere Marco De Simone abbiamo denunciato che una proposta del genere rappresenta un passo indietro rispetto all’impegno verso un’accessibilità abitativa. Abbiamo chiesto di mantenere i prezzi fissati dalla Legge Regionale 19/2009, e di stabilire una graduatoria seguendo appositi criteri, così da assegnare i tre alloggi a giovani coppie, famiglie o anziani che ne hanno effettivamente bisogno.

Nonostante un intenso dibattito, la maggioranza ha votato la variazione rendendo vane le nostre richieste. Ancora una volta l’amministrazione Ferraioli, di chiara matrice leghista, privilegia interessi economici a discapito delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, e non solo… È inspiegabile che, sebbene questi alloggi siano stati assegnati al Comune di Angri nel 2022, solo ora ci si attiva, e solo per modificarne la destinazione d’uso. Oltre il danno anche la beffa!

Al contrario, per altre questioni, come il Piano cimiteriale, in soli dieci giorni è stato tutto risolto e votato in consiglio comunale. Due pesi e due misure: veloci e fattivi quando si tratta di determinati interessi privati, lenti e inconcludenti quando si tratta di guardare ai bisogni della comunità!