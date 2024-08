Angri. Michele D’Antonio: “mancate entrate gravano sul bilancio comunale”

L’avvocato Michele D’Antonio, ha recentemente prodotto una denuncia contro l’amministrazione comunale di Angri guidata dal sindaco Cosimo Ferraioli.

La denuncia

Nella sua denuncia, inviata alla Prefettura di Salerno, alla Corte dei Conti, al Sindaco di Angri e a vari uffici comunali, D’Antonio ha evidenziato gravi carenze nella gestione delle entrate patrimoniali del Comune, che hanno influito pesantemente sul bilancio di previsione e aggravato l’erario comunale.

I punti critici

D’Antonio ha sottolineato diversi punti critici; il Comune è tenuto, secondo Decreto Legislativo, a imporre sanzioni pecuniarie per opere abusive e a registrare i beni acquisiti nel patrimonio comunale.

D’Antonio evidenzia che tali procedure non sono state adeguatamente seguite, privando il Comune di entrate significative; dopo l’acquisizione dei beni, il Comune dovrebbe richiedere un indennizzo per l’uso continuato da parte del trasgressore; D’Antonio evidenzia infatti che tale misura non è stata applicata, permettendo un uso illegittimo dei beni comunali senza compensazione.

Altri crediti di recuperati

Anche la gestione di molte strutture sportive cittadine secondo D’Antonio sarebbe avvenuta senza oneri per il consumo di energia elettrica e acqua, con i costi a carico del Comune e, quindi, dei cittadini; il Comune è creditore di oltre tre milioni di euro in tributi non pagati da un noto gruppo imprenditoriale, oltre a ventidue mila euro dovuti per la monetizzazione di aree edificabili; questi crediti, avallati da sentenze della Commissione Tributaria, non sono stati riscossi.

Assenza di connessione tra dirigenti

D’Antonio critica la mancanza di sinergia tra i dirigenti dei vari settori comunali, portando a disservizi e inefficienze nella gestione delle risorse pubbliche. L’avvocato ha chiesto al Prefetto di adottare provvedimenti per salvaguardare la collettività, suggerendo finanche la possibilità di sostituire il Sindaco o sciogliere il Consiglio Comunale se necessario.

Sollecito alla Corte dei Conti

D’Antonio ha sollecitato la Corte dei Conti ad avviare rapidamente un’istruttoria per proteggere i conti pubblici e gli interessi dei cittadini, prevenendo un possibile default finanziario del Comune.

Carenze significative

La denuncia dell’avvocato Michele D’Antonio mette in luce, quindi, gravi carenze nella gestione finanziaria del Comune di Angri. Le mancate entrate, l’inefficienza amministrativa e la gestione discutibile dei beni pubblici richiedono un intervento urgente per garantire la trasparenza e l’efficacia dell’amministrazione comunale, a tutela dei cittadini e delle risorse pubbliche. La fonte è “Angri 80“.

Natalia Pepe