Maria D’Aniello presenta le dimissioni: scontro in maggioranza ad Angri

Clamorosa decisione per l’assessore delegata alle politiche sociali Maria D’Aniello. Nelle scorse ore D’Aniello avrebbe protocollato le sue dimissioni ora al vaglio del primo cittadino Cosimo Ferraioli che avrebbe “spinto” la popolare delegata delle politiche sociali alla decisione. Secondo fonti interne, la decisione sarebbe stata conseguenza di una movimentata riunione all’interno della maggioranza, dove contrasti e divergenze particolarmente sarebbero emersi in seno alla lista civica “Grande Angri” e con diversi membri dell’esecutivo.

Dissensi

Alla base dei dissensi sembrano esserci questioni legate all’operosità, alla popolarità e alla determinazione della D’Aniello, aspetti che avrebbero “infastidito” parte dell’esecutivo. Le dimissioni potrebbero scatenare un vero e proprio terremoto politico nella maggioranza, già segnata da conflitti tra alleati in cerca di nuove collocazioni in vista delle elezioni amministrative del 2026.

Un “rosario” di prospettive per Maria

Per Maria D’Aniello le proposte non mancano e in primo piano anche la possibile adesione al Partito Democratico al quale il suo nome è stato spesso associato. Non mancano i corteggiamenti anche dal centro destra cittadino. Comunque, spetta al sindaco Cosimo Ferraioli decidere se accettare le dimissioni della delegata, considerando che la storia recente dell’esecutivo ha registrato un’alta percentuale di ritorno in carica per la maggior parte dei dimissionari e quindi non sarebbe da escludere il rigetto della rinuncia.

Natalia Pepe