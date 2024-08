Oltre 7mila profumi sequestrati a Venezia: erano diretti in Campania

Maxi sequestro di oltre 7mila prodotti cosmetici contraffatti, recanti false indicazioni di noti marchi di profumeria. I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza hanno scoperto un tir proveniente dalla Lituania e diretto in Campania. I due conducenti russi sono stati denunciati. Durante un controllo di routine a Marghera, vicino allo svincolo per la S.S. 309 Romea in direzione Chioggia, è stato ispezionato l’autoarticolato che trasportava macchinari per la lavorazione del legno.

Insospettiti dai documenti, i militari hanno effettuato una verifica approfondita del carico, trovando sei bancali occultati nella parte finale del rimorchio. Questi contenevano 7.259 confezioni di profumi con marchi presumibilmente contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. La merce è stata sequestrata per analisi e perizie tecniche, mentre i conducenti sono stati denunciati per contraffazione, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi.