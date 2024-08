Ancora trionfo campano a Parigi 2024: Taddeucci è Bronzo. Festa al Circolo Canottieri Napoli

Bronzo olimpico per Ginevra Taddeucci: festa al Circolo Canottieri Napoli

Il Circolo Canottieri Napoli è in festa per lo storico risultato ottenuto dalla sua atleta, Ginevra Taddeucci, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Parigi. La nuotatrice fiorentina ha affrontato con straordinaria determinazione le difficili correnti della Senna, ottenendo un risultato che segna una pagina importante nella storia del nuoto.

Il presidente del circolo, Giancarlo Bracale, ha espresso grande orgoglio per la vittoria di Taddeucci: “Ha affrontato con tenacia, coraggio e cuore le correnti della Senna. Non ha mai mollato ed ha ottenuto un risultato storico per il nuoto.”

Ginevra Taddeucci, già campionessa mondiale nella staffetta 4×1500 metri, ha dimostrato ancora una volta le sue eccezionali doti atletiche, combinando forza, intelligenza tattica e caparbietà in una gara dura e impegnativa.

Il Circolo Canottieri Napoli, che celebra quest’anno 110 anni di storia sportiva, continua a confermarsi come una fucina di campioni. Bracale ha annunciato che, come da tradizione, il circolo accoglierà con entusiasmo Ginevra per festeggiare insieme ai soci e agli atleti questo straordinario successo olimpico.

Fonte ANSA