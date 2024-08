Nocera Superiore: trasporto sostitutivo per la Scuola “Suor Maria Consiglio Addatis”. Il bando

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, si prega di contattare l'Area Sociale del Comune di Nocera Superiore

NOCERA SUPERIORE – L’Area Sociale del Comune di Nocera Superiore ha pubblicato un avviso per raccogliere iscrizioni per il servizio di trasporto sostitutivo destinato agli studenti del plesso scolastico “Suor Maria Consiglio Addatis”. Il servizio è stato attivato a causa dei lavori in corso presso il plesso di Portaromana.

Il punto di partenza del trasporto sostitutivo sarà l’Area Mercatale, facilmente individuabile grazie a un’apposita cartellonistica e alla copertura con gazebo. Il trasporto condurrà gli studenti fino al plesso scolastico Marco Polo, garantendo così la continuità dell’attività scolastica durante il periodo dei lavori.

Gli interessati sono invitati a iscriversi, a partire dal 22 agosto, per usufruire di questo servizio, pensato per minimizzare i disagi derivanti dai lavori in corso e per garantire un trasporto sicuro e organizzato per tutti gli studenti coinvolti.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, si prega di contattare l’Area Sociale del Comune di Nocera Superiore.

