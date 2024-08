Ripristino della Linea Storica Napoli-Salerno: è ufficiale l’avvio dei lavori

NOCERA INFERIORE – È iniziato il 25 luglio il tanto atteso ripristino della linea ferroviaria storica Napoli-Salerno, chiusa dallo scorso gennaio a causa di una frana vicino Salerno. I lavori, previsti per durare 100 giorni, potrebbero concludersi prima grazie alla pressione della Regione Campania.

L’annuncio di Luca Cascone

Come riporta il Quotidiano ‘La Città’ l’annuncio è stato dato dal consigliere regionale Luca Cascone, presidente della commissione regionale Trasporti: “Dopo mesi di contenzioso, finalmente sono iniziati i lavori per la riapertura della linea storica. Siamo in contatto con Rete Ferroviaria Italiana per cercare di ridurre i tempi e consentire la riapertura il prima possibile”.

La frana ha interrotto la circolazione ferroviaria lo scorso 20 gennaio, causando notevoli disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Il contenzioso tra pubblico e privato, riguardante la messa in sicurezza del punto critico, ha ritardato l’inizio dei lavori. Il Comune di Salerno aveva approvato la messa in sicurezza contro i proprietari dell’immobile coinvolto.

Anche il governo Meloni, tramite il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti Tullio Ferrante, è intervenuto sulla questione. Ferrante ha sottolineato l’importanza del ripristino per il territorio e per i pendolari: “Ora l’obiettivo è completare entro 100 giorni gli interventi, così da poter consentire al più presto la riapertura di un’infrastruttura tanto importante per tutta l’area”.

Via libera: pendolari possono dare un respiro di sollievo

Con il via libera della magistratura, Rfi ha potuto accedere ai luoghi interessati per eseguire gli interventi necessari. La Regione Campania e il governo continueranno a monitorare la situazione per garantire la tempestiva conclusione dei lavori e il potenziamento del sistema dei trasporti locali.