San Valentino Torio: inaugurazione del nuovo parcheggio in Piazza Mons. Salerno

SAN VALENTINO TORIO – Venerdì 9 agosto alle ore 20.00 si terrà l’inaugurazione del parcheggio in Piazza Mons. Arsenio Salerno, a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. L’evento segna la conclusione di un progetto importante per il Comune, volto a migliorare le infrastrutture e i servizi per cittadini e visitatori.

La soddisfazione e l’entusiasmo del sindaco e dell’assessore Zuottolo

Il Sindaco Michele Strianese e l’Assessore alla Manutenzione e Patrimonio Raffaella Zuottolo hanno espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel trasformare le promesse in realtà tangibili. “Alle chiacchiere, come sapete, rispondiamo con i fatti. A noi piace poco blaterare, ci teniamo di più a realizzare e a concretizzare opere e servizi per il paese”, ha dichiarato il Sindaco Strianese.

Il nuovo parcheggio, finanziato con fondi del bilancio comunale, è stato progettato e realizzato in tempi record. Questa infrastruttura non solo aumenterà i posti auto disponibili, ma fornirà anche un importante supporto agli esercenti della zona, migliorando la ricettività e l’accessibilità dell’area.

La riqualificazione di Piazza Mons. Arsenio Salerno e delle aree circostanti, come Via Porto, Via Annunziata e Via Sottosanti, rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di miglioramento urbano iniziato già nel primo mandato dell’attuale amministrazione.

La cerimonia di inaugurazione sarà accompagnata da musica e un buffet, invitando tutta la cittadinanza a partecipare e celebrare insieme questo importante traguardo.