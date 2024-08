Scafati, nuovi arresti per caporalato. Azienda agricola sospesa per lavoro nero

SCAFATI – Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza della Compagnia di Scafati e degli ispettori del lavoro ha portato alla sospensione di un’azienda agricola situata tra Scafati, Poggiomarino e San Marzano Sul Sarno. L’azienda è stata colta in flagrante mentre impiegava 24 lavoratori in nero, intenti a coltivare cipolle e insalata sotto il sole cocente.

Il Blitz

Il blitz, parte della task force “Azioni per la legalità e la tutela del lavoro, dignità, uguaglianza ed equità”, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), ha scoperto che tra i lavoratori irregolari vi erano tre italiani, tre rumeni, un bulgaro e 17 extracomunitari, tra cui dieci bengalesi, un ucraino e sei di altre nazionalità. Nessuno di questi possedeva un permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro.

Come scrive il Quotidiano La Città, la sospensione dell’attività imprenditoriale è stata decisa in quanto il numero di lavoratori irregolari superava il 10% del totale previsto dalla legge. I proprietari dell’azienda agricola sono stati dunque multati per un totale di 130mila euro, con ulteriori sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Tra queste la mancata valutazione del rischio “microclima” e l’assenza di sorveglianza sanitaria.

Le informative sono state poi trasmesse alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, coordinata da Antonio Centore, che ha emesso ulteriori provvedimenti sanzionatori per oltre 30mila euro.

L’operazione anti lavoro nero, un segnale forte

L’operazione rappresenta un segnale forte nella lotta al caporalato, con controlli che continueranno in altre aziende agricole dell’Agro nocerino sarnese. La collaborazione tra diverse istituzioni dimostra l’importanza di un approccio integrato per garantire condizioni di lavoro dignitose e legali, eliminando il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori.