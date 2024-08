Angri: Via Satriano il problema viabilità si ripropone. Amministrazione latitante

Via Satriano tutto congelato. Cosi tra ordinanze revocate e promesse disattese la situazione a ridosso del ponte autostradale resta critica. Anzi pare che continui a peggiorare con il passare del tempo. Già teatro di numerosi incidenti, l’ultimo, mortale avvenuto il 30 novembre dello scorso anno, non sembra essere servito per mettere in sicurezza il tratto.

Una strada di “servizio”

Via Satriano è caratterizzata da un intenso traffico di grossi automezzi che, con il loro passaggio, causano danni significativi agli edifici circostanti. La strada, che è a doppia corsia, presenta un ponte di soli 4,5 metri di larghezza, una misura inadeguata per consentire il passaggio simultaneo di due camion, aumentando il rischio di collisioni. Gran parte del flusso veicolare pesante diretto nelle aree aziendali della vicina Sant’Antonio Abate passa soltanto per Angri poiché l’amministrazione di Cosimo Ferraioli non è mai venuta a miti consigli con la prima cittadina abatese Ilaria Abagnale per trovare una giusta soluzione all’annoso problema. Anche la sicurezza dei pedoni è fortemente a rischio. Il Comune per il momento non sembra in grado di intervenire con una soluzione efficace per migliorare la situazione in chiaro stallo.

Strada al centro di discussione

Non è la prima volta che Via Satriano viene segnalata per i suoi gravi problemi strutturali e di sicurezza. Già in passato, erano state fatte promesse e prese decisioni amministrative che, tuttavia, sono rimaste in gran parte inattuate. Ordinanze e divieti sono stati emessi ma poi lasciati cadere nel dimenticatoio, senza alcuna regolamentazione efficace per gestire l’alto flusso di traffico o garantire un adeguato controllo sulla sicurezza e la manutenzione della strada.

Cittadini esasperati

I cittadini hanno più volte espresso il proprio disappunto per la mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione di Cosimo Ferraioli, denunciando una situazione di abbandono che si protrae da anni. Le precarie condizioni della strada, unite all’assenza di interventi concreti, non solo continuano a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini ma rappresentano anche un chiaro segno di disinteresse da parte dell’amministrazione comunale. C’è quindi ancora una volta la necessità di immaginare regolamentazioni e interventi urgenti come già ampiamente sostenuto in passato dal consigliere comunale di “Progettiamo Angri” Domenico D’Auria e da Vincenzo Ferrara di Fratelli d’Italia.​

Natalia Pepe