Range Rover Evoque Convertible, la spiaggina raffinata  

Range Rover Evoque Convertible è la prima SUV cabriolet. Forte di un tetto in tela ad apertura elettrica, due porte e quattro posti. La gamma motori della spiaggina include il 4 cilindri turbo benzina 2.0 Si4 da 240 cv e il classico 2.0 td Ingenium negli step da 150 o 180 cv, abbinati alla trazione integrale e ad un cambio automatico a 9 rapporti del tipo mediante convertitore di coppia.

La vocazione off road trova conferma nel sistema Terrain Response che permette di adattare alle caratteristiche del terreno l’erogazione del propulsore, la gestione della trasmissione, del giunto centrale Haldex e dell’elettronica optando per quattro programmi. Evoque Convertible TD4 180 cv Aut. scatta da 0 a 100 km/h in 10,3 secondi e percorre mediamente 17,5 km/l.

La capote in tessuto (che si ripiega automaticamente in 18 secondi e può essere sollevata in 21, anche in movimento, fino a 48 km/h) riprende il profilo della versione con il tetto rigido. Una volta ripiegata, sottrae poco spazio al baule (di 251 litri). Per non appesantire la linea, non ci sono roll-bar a vista: in caso di necessità, fuoriescono in 90 millisecondi.

L’abitacolo, ben isolato dai rumori a capote chiusa, è elegante e gli assemblaggi sono curati: nessuno scricchiolio anche quando si affrontano strade dissestate. Accogliente per quattro persone, ospita il guidatore ed il passeggero anteriore su poltrone ampie, ben sagomate ed imbottite.

Elegante la plancia, che non perde di vista la praticità ed “integra” bene la tecnologia: ben visibile, nella parte alta della consolle, lo schermo a sfioramento di 10,2 pollici ad alta risoluzione, tramite cui si gestiscono il sistema audio (da 380 Watt di potenza), il “clima”, il telefono ed il navigatore satellitare (le stesse funzioni possono essere gestite anche tramite i comandi sul volante).

Il sistema, tra l’altro, sincronizza gli smartphone Apple o Android rendendo accessibili le più note applicazioni (ottimizzate per l’impiego in auto) tramite il display tattile. Le sospensioni, solide ma non brusche, permettono di guidare sportivamente fra le curve senza che la carrozzeria si corichi troppo di lato, e lo sterzo è preciso, diretto ed abbastanza progressivo.

Anche quando si abbandona l’asfalto in favore di sterrati o neve, la Range Rover Evoque Convertibile si comporta bene: l’elevata altezza minima da terra (21,5 cm), la trazione integrale con differenziale posteriore Haldex (che “decide” automaticamente quanta coppia inviare alle ruote posteriori) ed il sistema elettronico che permette di variare la risposta di motore e cambio in base al tipo di terreno, consentono una buona mobilità, a patto di non esagerare.