Campania in fiamme: emergenza incendi e rischio Blackout minacciano diversi comuni

La Campania è stretta nella morsa del fuoco. Vigili del fuoco e Canader non bastano. È emergenza

Da ore incendi di vasta portata stanno devastando diverse aree della regione, creando una situazione di emergenza che ha costretto le autorità locali a mobilitare tutte le risorse disponibili per fronteggiare il disastro.

I Comuni di Fisciano, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Gragnano e Lettere sono tra i più colpiti, ma l’allarme si estende anche a molte altre zone limitrofe, compresa la città di Cava De’ Tirreni.

La situazione a Cava De’ Tirreni è particolarmente critica. Il vasto incendio, sviluppatosi nella mattinata sul Monte Solano, tra i Comuni di Nocera Superiore e Roccapiemonte, ha causato danni ingenti alle infrastrutture elettriche, minacciando l’intera rete di distribuzione dell’energia che alimenta non solo Cava De’ Tirreni, ma anche Vietri sul Mare e i Comuni della Costiera Amalfitana.

Rischio Blackout a Cava De’ Tirreni

In un comunicato urgente, il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, attualmente fuori città, ha informato la popolazione della gravità della situazione. Il vicesindaco, Nunzio Senatore, ha attivato il Centro Operativo Comunale, mantenendo un contatto costante con la Prefettura e monitorando l’evoluzione degli eventi. “Le operazioni di spegnimento – ha dichiarato Servalli – potrebbero rendere necessario sospendere l’erogazione di energia elettrica entro breve tempo in tutta la città. Non appena possibile l’erogazione sarà ripristinata.”

Le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità non escludono la possibilità di azioni dolose. In ogni caso, la portata del disastro evidenzia l’urgenza di un piano d’intervento più efficace e coordinato, capace di prevenire e affrontare in maniera tempestiva queste emergenze, sempre più frequenti nella stagione estiva.

Intanto, la popolazione è invitata alla massima prudenza. Le autorità locali raccomandano di evitare spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine e della protezione civile. La situazione resta in evoluzione e ogni aggiornamento sarà comunicato con tempestività.