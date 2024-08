Incidente sul trattore nel napoletano, muore luogotenente

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un luogotenente dei carabinieri, in servizio nella provincia di Salerno, ha perso la vita. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, si trovava nel terreno di famiglia quando è stato colto da un malore improvviso.

Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per il luogotenente non c’è stato nulla da fare. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità locale e i colleghi dell’Arma dei Carabinieri, che lo ricordano come una persona dedita al lavoro e di grande umanità. Le autorità stanno svolgendo i necessari accertamenti per chiarire le esatte cause del decesso.

Fonte Cronache della Campania