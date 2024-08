Napoli eletta città con il miglior cibo al mondo per il 2024. Il prestigioso riconoscimento arriva dal magazine britannico Time Out

Napoli è la migliore città al mondo per il suo cibo (video)

Napoli è stata eletta città con il miglior cibo al mondo per il 2024! Il prestigioso riconoscimento arriva dal magazine britannico Time Out, che ogni anno celebra le città che eccellono nell’arte culinaria.

Un prestigioso riconoscimento

A differenza di altre classifiche che si basano sul numero di stelle Michelin, Time Out premia la qualità del cibo a prezzi accessibili. La rivista ha chiesto a migliaia di abitanti delle città di raccontare quanto sia bello e conveniente mangiare fuori nella loro città.

Le indicazioni

Gli abitanti di ogni città hanno indicato i loro ristoranti preferiti, i piatti imperdibili e i posti dove gustare un pasto con un ottimo rapporto qualità – prezzo, fornendo un quadro completo della scena gastronomica locale. Per creare la classifica finale, è stata selezionata la città con il punteggio più alto in ogni Paese. La rete globale di redattori e scrittori ha poi raccontato perché la loro città rappresenta una destinazione gastronomica entusiasmante nel 2024, svelando i loro posti preferiti dove mangiare in questo momento.

Il sondaggio

Dall’analisi di questo ampio sondaggio, che ha coinvolto la gente del posto, giornalisti ed esperti del settore, è emersa Napoli come indiscussa regina del gusto. Il piatto da non perdere è la pizza Margherita, simbolo della tradizione culinaria partenopea. Nata come pasto veloce e semplice, la pizza rappresenta ancora oggi l’alimento più economico di Napoli: una pizza a portafoglio costa appena 1-2 euro al pezzo, confermandosi come il piatto con il miglior rapporto qualità – prezzo della città.

L’eccellenza delle cucina campana

Questo prestigioso riconoscimento conferma l’eccellenza della cucina napoletana, apprezzata in tutto il mondo per la sua autenticità e varietà. Un trionfo che riempie di orgoglio i napoletani e invita tutti gli appassionati di buon cibo a scoprire le infinite meraviglie gastronomiche che Napoli ha da offrire.

Il servizio è di Gianmarco Amato