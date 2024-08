Scafati. Assunzioni discusse all’Acse: la denuncia di Santocchio: “pubblicare i nomi”

Assunzioni discusse all’Acse: la denuncia di Santocchio: “pubblicare i nomi”

Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati, denuncia irregolarità e mancanza di trasparenza nelle assunzioni recenti all’Acse, azienda partecipata del Comune. “In pieno periodo feriale e senza nessuna pubblicità, l’Acse ha avviato un bando per lavoratori da assumere tramite un’agenzia interinale, nonostante vi sia una graduatoria valida da un precedente concorso a tempo determinato. È una vergogna per i cittadini onesti che cercano lavoro e vedono infrante le loro speranze per favoritismi interni”, dichiara Santocchio.

L’agenzia interinale

Criticando l’operato del presidente di Acse e della maggioranza comunale, aggiunge: “Non solo non è stato indetto un concorso a tempo indeterminato per coprire i vuoti in organico, ma neppure un concorso a tempo determinato è stato fatto come richiesto. Invece, si è scelta la via più opaca possibile, affidando le assunzioni a un’agenzia interinale, senza alcuna trasparenza e senza dare alcuna visibilità al bando. È chiaro che i circa 20 nomi dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione tramite l’agenzia “Tempi Moderni” sono stati scelti senza alcun criterio meritocratico e che saranno gli stessi della nuova selezione prevista per agosto”.

Santocchio invoca la trasparenza

Santocchio lancia un appello alla trasparenza: “Chiediamo pubblicamente i nomi degli assunti. Segnaleremo tutto all’Anac per tutelare chi subisce questi soprusi”. Santocchio riconosce infine l’impegno di Luigi Cavallaro, dicendo: “Unico tra tutti, Luigi Cavallaro ha cercato di metterci una pezza, ma la toppa è troppo grande per essere coperta. È chiaro che qui si sta alimentando l’aspettativa tra questi lavoratori di essere poi assunti a tempo indeterminato, con la speranza di un futuro lavorativo stabile. Questo è inaccettabile”, ha concluso l’ex Presidente del Consiglio Comunale.