Avviso pubblico per buono libri: disservizi segnalati da Azione Nocera Inferiore

L’ente comunale ha diramato un avviso riguardante il contributo Buono libri per l’anno scolastico 2024/25. La dichiarazione ufficiale recita: “Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo buono libri per l’anno scolastico 2024/25. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente online, pena l’inammissibilità.” Tuttavia, molte famiglie hanno segnalato un problema di non poco conto: manca il link di accesso per la compilazione della domanda.

La denuncia per l’errata “comunicazione”

Imma Zinnia, del direttivo Azione Nocera, ha espresso preoccupazione per la situazione. “Molte sono state le segnalazioni inviatemi da parte di mamme e famiglie che hanno riscontrato il disagio”, ha dichiarato. “Signori, un po’ di attenzione in più”, ha aggiunto Zinnia, sollecitando una maggiore cura nella comunicazione e nella disponibilità degli strumenti necessari per l’accesso ai servizi.

Disservizio

La mancanza di un chiaro accesso al modulo per il contributo libri potrebbe causare ritardi e disagi per molte famiglie che dipendono da questo supporto per garantire i materiali scolastici ai propri figli. Si auspica che l’ente comunale intervenga prontamente per risolvere il problema, fornendo indicazioni chiare e accessibili a tutti.

Gerardo Vicidomini