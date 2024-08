Scafati. Il Palatenda di Via Tricino resta ancora abbandonato. L’opera finanziata con un milione di euro del progetto “Io Gioco Legale” mai collaudata

Scafati città di eccellenze sportive, ma anche di strutture abbandonate che cercano un nuovo futuro. Nella città dove si disputa il massimo campionato nazionale di pallacanestro e la serie D nel calcio si contano diverse opere non concluse o tralasciate negli anni. Una questione che affonda le radici a oltre un decennio fa, fino alle peripezie amministrative che hanno comportato lo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose tra il 2016 e il 2017. L’opera più rappresentativa di questo periodo, in termini negativi, è sicuramente il Palatenda di via Tricino, luogo che avrebbe dovuto ospitare le diverse realtà sportive (calcetto, pallamano, pallavolo) che negli anni non hanno più potuto usufruire dell’area ex Del Gaizo, dove ora continuano i cantieri per la nascita del Polo Scolastico.

Il finanziamento

La tendostruttura è stata finanziata per circa un milione di euro dai fondi “Io Gioco Legale”, ma mai effettivamente collaudata perché in fase conclusiva sono sorti problemi di natura tecnica che hanno inghiottito l’opera nel vortice della burocrazia. Situazione che non è stata mai sbloccata negli ultimi dieci anni, sulla quale l’amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti vorrebbe intervenire aprendo alla possibilità di project financing verso investitori interessati. La guida politica di Palazzo Mayer è decisa sull’esternalizzazione anche nei confronti di altre due strutture sportive abbandonate dal grande valore. Su via Della Resistenza e traverse insistono infatti un’area dedicata al tennis e Parco Primato, che all’interno della zona verde detiene un campo di calcio con tanto di ampia struttura a servizio. Qui il discorso è stato parzialmente diverso, con opere sì inaugurate ma gradualmente e inesorabilmente finite nel dimenticatoio amministrativo, incapace di gestire tali spazi per le vicende interne ben note che hanno limitato la possibilità di spesa.

Spazi da recuperare

Per queste due situazioni, anche viste le condizioni abbandonate ma recuperabili, l’attuale amministrazione ha già avanzato degli avvisi pubblici per una gestione condivisa, trovando diverse proposte da privati che sono ora al vaglio della commissione esaminatrice del caso.

Alfonso Romano