Beatrice Mazzoni è Miss Roma la mamma originaria di Poggiomarino

Beatrice Mazzoni è Miss Roma. Un pizzico di Campania nel titolo di bellezza, sua madre è Giò Di Sarno originaria di Poggiomarino

La scorsa settimana la bellissima Beatrice Mazzoni è stata eletta Miss Roma che potrebbe aggiudicarsi la fascia di Miss Italia in questa 85a edizione ora alle fasi preliminari tra titoli speciali e serate regionali. Manca ancora una prefinale che si terrà a settembre poi la finale nelle Marche per il titolo nazionale. Parliamo della kermesse più antica del Paese, nata nel 1939, oggi non più visibile sulle reti Rai ma sempre viva seppur con un format diverso di diffusione.

Origini di Poggiomarino

L’emozione è palpabile nella ventenne vissuta nel quartiere Boccea a Roma. Beatrice in quella fascia ha portato un po’ di sangue campano perché la mamma è originaria di Poggiomarino, un’apprezzata artista nel panorama romano dello spettacolo: Giò Di Sarno, che lasciò giovanissima il paese natale per trasferirsi a Roma dove negli anni ha consolidato il suo talento. Una “self made woman” dalla voce calda come interprete, ballerina nel musical “Cantanapoli” che fu in cartellone al Teatro Sistina di Roma oggi conduttrice brillante nei programmi “L’’emigrante” e “PomerigGiò” su Cusano Tv sul canale 264 del digitale terrestre. Buon sangue non mente, la piccola Beatrice oggi ventenne, ha guardato da sempre con ammirazione alla mamma dal carattere tenace e combattivo ma preferendole allo spettacolo la moda. Sfila infatti per brand importanti haute couture. Una scelta comprensibile a guardarla, dal momento che ha un fisico statuario, alta, slanciata, occhi verdi smeraldo e lunghi capelli. Un capolavoro di bellezza che non ci deve ingannare perché la neoeletta, tra passerelle e sfilate, non perde di vista lo studio, iscritta al terzo anno del corso di laurea in comunicazione d’impresa all’Università La Sapienza di Roma. Per mantenersi agli studi lavora come social media manager gestendo gli account di diverse personalità oltre che autrice per la tv di una multinazionale. Così giovane ma già determinata. Bellezza e virtù che camminano insieme.

Regina di bellezza

Beatrice Mazzoni è la nuova regina di bellezza nella capitale. Ha conquistato la fascia il 7 agosto scorso a Roma nell’Arena del Teatro di Tor Bella Monaca. Una vittoria che la consegna dritta alle prefinali nazionali dell’85° concorso Miss Italia. Sente la responsabilità della fascia ma pure la gioia di una conquista così bella quanto inaspettata. E dire che non se la sentiva nemmeno di concorrere! Poi ha ascoltato il consiglio di una persona che stima e ci ha provato. E, mai scelta fu più giusta.

Giuria top per Beatrice

A giudicare le concorrenti in gara e Beatrice, che la mamma chiama da sempre “BB” una giuria di tutto onore composta tra gli altri dalle ex Miss Italia Zeudi Di Palma (2021) e Martina Sambucini, Patrizia Mirigliani figlia dello storico organizzatore di Miss Italia e il sacerdote don Antonio Coluccia che si batte contro lo spaccio di droga nel suo quartiere. Un prete coraggio che non ha mancato di portare un messaggio spirituale nell’evento di bellezza: “Noi siamo di qua, dalla parte positiva, dalla parte della cultura, del rispetto della vita, del dono della vita.

Ma dall’altro lato, invece, si banalizza la vita” ha detto il prelato. Parole profonde arrivate al cuore dei presenti. Mentre un altro cuore palpita emozionato verso il futuro quello della nuova Miss Roma, Beatrice Mazzoni, ragazza dolcissima e sensibile che sa comunicare benissimo con i social network, ama leggere e sogna di diventare conduttrice o autore di programmi TV.

Anna Villani