Centri scommesse senza permessi in Campania: scattano i sequestri

I controlli ferragostani dei Carabinieri a Villaricca hanno portato alla luce una rete di irregolarità nel settore della ristorazione e del gioco d’azzardo. Le attività ispettive, condotte in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli, hanno permesso di individuare numerosi casi di lavoro nero e di esercizio abusivo di attività di gioco d’azzardo.

In un ristorante di Corso Italia, i militari hanno scoperto due lavoratori in nero sui sei presenti e la titolare, una 23enne, è stata denunciata per mancata visita medica e formazione dei dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni ammontano a circa 39.000 euro.

Simile situazione in un bar pasticceria di Corso Europa, dove sono stati scoperti tre dipendenti non denunciati. Il titolare è stato multato con circa 2500 euro.

Il focus dei controlli si è poi spostato sui centri scommesse, dove la situazione è apparsa più grave. In due locali, uno in via della Repubblica e l’altro in via Palermo, sono state trovate diverse video slot collegate in modo illegale e senza le necessarie autorizzazioni. Le attività sono state sequestrate e i titolari denunciati.

In particolare, nel centro scommesse di via Palermo sono state sequestrate ben sette video slot attive e funzionanti, mentre in quello di via della Repubblica due erano in funzione.

I controlli dei Carabinieri dimostrano ancora una volta l’importanza di contrastare il lavoro nero e il gioco d’azzardo illegale, tutelando i diritti dei lavoratori e dei cittadini.