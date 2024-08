Ferragosto a Nocera Inferiore: nessun evento, città chiusa per ferie

Ferragosto a Nocera Inferiore: nessun evento per i cittadini, città chiusa per ferie

Azione Nocera ha espresso delusione per la mancanza di eventi a Nocera Inferiore durante il Ferragosto. Nonostante la comunicazione istituzionale attiva del Sindaco Paolo De Maio, l’amministrazione comunale ha ripetuto gli stessi errori degli anni passati, lasciando molti residenti senza un luogo dove poter festeggiare.

Nessun evento previsto

“Fa specie che, nonostante l’attivismo con la comunicazione istituzionale del Sindaco, anche quest’anno l’Amministrazione comunale, come già per gli anni passati, abbia lasciato soli e senza eventi quei nostri concittadini che non hanno potuto trascorrere altrove il Ferragosto,” ha dichiarato il direttivo di Azione Nocera. La mancanza di iniziative ha costretto le famiglie con bambini e gli anziani a cercare alternative altrove per godersi un po’ di spensieratezza.

Cattiva gestione degli spazi pubblici

Il gruppo ha anche criticato la gestione degli spazi pubblici durante il Ferragosto. “Tutto si riduce a qualche solito raduno privato, che talvolta, però, va oltre le regole e sconfina nell’utilizzo abusivo di spazi pubblici, senza alcun controllo della polizia locale,” hanno aggiunto. Questa situazione ha alimentato le preoccupazioni per la sicurezza e l’ordine pubblico, con eventi privati che occupano spazi senza regolamentazioni.

Azioni concrete

Azione Nocera ha sottolineato l’importanza di trasformare le promesse politiche in azioni concrete. “Speriamo che, col tempo, l’abbondanza di belle parole e propositi del Sindaco si possano finalmente tradurre in benefici tangibili per tutti i Nocerini,” ha concluso il gruppo, auspicando un miglioramento della qualità della vita per i cittadini di Nocera Inferiore.

