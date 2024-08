Siano. Rifiuti: telecamere contro il sacchetto selvaggio. Sono collegate alla centrale della Municipale per stanare gli incivili

Le telecamere intelligenti in modalità dinamica installate dalla polizia municipale, d’intesa con l’ufficio Ambiente, sono in funzione e i trasgressori individuati saranno sanzionati: «Sconti a nessuno, tolleranza zero per chi non rispetta orari e giorni di conferimento dei rifiuti», fanno sapere il Comune di Siano.

Foto trappole

Le telecamere intelligenti somiglianti alle note foto trappole hanno la propria centrale operativa presso il comando di polizia municipale locale e stanno dando già dei buoni risultati. I trasgressori che abbandonano i rifiuti fuori dagli orari stabiliti sono al momento ammoniti in seguito sanzionati.

Marchese soddisfatto per i risultati

Il sindaco Giorgio Marchese esprime soddisfazione per i risultati che registra la raccolta differenziata, sottolineando l’efficacia di questo strumento elettronico per il contrasto al fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti oltre a ringraziare i cittadini «per avere definitivamente eliminato la busta nera».

Un paese all’avanguardia

Siano si presenta all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio. Tra l’altro i vigili urbani sono i primi in Campania dotati di bodycam a oggi in dotazione agli agenti della polizia di Stato, dispositivi che permettono di registrare audio, video e immagini per documentare le proprie attività sul territorio. Grazie a questi strumenti di ultima generazione è stato possibile di recente identificare pure un gruppo di ragazzi resisi responsabili di alcuni atti vandalici. Minori locali identificati, le cui famiglie sono state convocate presso il comando della polizia municipale per essere informate di cosa avessero combinato i figli.

A Siano si investe o si richiedono fondi per le tecnologie innovative per garantire un migliore controllo del territorio e contrastare comportamenti incivili. Il Comune ha ottenuto inoltre finanziamenti per ampliare pure il sistema di videosorveglianza locale grazie a fondi ministeriali. La combinazione di telecamere intelligenti, bodycam e una maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini sta portando a risultati concreti.

Anna Villani