Emergenza incendi nella Valle dell’Irno: Comune di Baronissi lancia appello per piano di azione comune

In risposta agli incendi devastanti che negli ultimi giorni hanno colpito la Valle dell’Irno, il Sindaco di Baronissi, Anna Petta, ha lanciato un appello ai Comuni limitrofi per affrontare insieme l’emergenza e avviare un piano di riforestazione e tutela ambientale. “Abbiamo assistito a una serie di incendi devastanti che hanno colpito non solo il nostro territorio comunale, ma anche i comuni di Calvanico, Pellezzano, Salerno e Mercato San Severino”, ha dichiarato il Sindaco. “Si tratta di un dramma ambientale senza precedenti, con enormi superfici di bosco ridotte in cenere. Il danno è enorme, incalcolabile, e come Amministrazione abbiamo la responsabilità di intervenire con urgenza e determinazione”.

Le parole del Sindaco

Il Sindaco Petta ha annunciato la creazione di un Tavolo Tecnico Intercomunale, invitando i Comuni della Valle dell’Irno a partecipare attivamente. “L’obiettivo principale è quello di sviluppare una strategia comune per la gestione e la prevenzione degli incendi, oltre alla realizzazione di un piano straordinario di rimboschimento dei territori colpiti”. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di un piano straordinario di vigilanza per garantire il rispetto delle leggi in materia di prevenzione degli incendi e tutela ambientale, menzionando l’iniziativa già avviata dal Comune di Baronissi con l’uso di droni per la sorveglianza aerea.

L’Assessore all’Ambiente, Alfonso Farina, ha ribadito l’urgenza di un progetto di riforestazione nelle aree colpite, evidenziando come la perdita della copertura vegetale aumenti il rischio di dissesto idrogeologico. “Dobbiamo agire ora, con decisione, per proteggere e preservare il nostro ambiente. Con la collaborazione di tutti, potremo trasformare questa tragedia in un’opportunità per ricostruire un ambiente sano e resiliente”, ha concluso Farina, sottolineando l’importanza di un impegno congiunto per il futuro della Valle dell’Irno.