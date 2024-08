La riflessione. Smettiamola di violentare l’Agro Nocerino Sarnese

Che cosa vogliamo distruggere più del nostro territorio? In meno di mezzo secolo l'ecosistema dell'agro è andato in crisi

L’ecosistema in crisi: il grido d’allarme per la valle dell’Agro Nocerino Sarnese

Che cosa vogliamo distruggere più del nostro territorio? In meno di mezzo secolo, il fiume Sarno, un tempo uno dei più bei corsi d’acqua d’Europa, è stato trasformato in una cloaca velenosa, diventando una fonte di malattie letali per la fertile valle dell’Agro Nocerino Sarnese. La distruzione, complici i ripetuti incendi boschivi, della macchia mediterranea della dorsale appenninica ha portato alla parziale estinzione di flora e fauna uniche, mentre l’urbanizzazione ha trasformato zone fertili in paludi alluvionali e cementificate. Siamo di fronte da una epoca di dissesto idrogeologico indotto da scelte politiche sbagliate. Inoltre, l’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi e tossici per le strade, senza una corretta raccolta differenziata, ha ulteriormente compromesso l’ecosistema locale che riflette quello regionale.

Una situazione drammatica e malattie ambientali

A peggiorare la situazione, il tasso crescente di malattie oncologiche e immunodepressive è aggravato da un sistema sanitario al collasso: un solo ospedale serve circa 400.000 abitanti nell’agro, quello di Nocera Inferiore, e la carenza di medici è acuita da procedure di reclutamento e formazione inefficaci.

La qualità dell’aria

Nel frattempo, la qualità dell’aria è effettivamente peggiorata. Ogni paese della zona registra miasmi e inquinamenti, spesso aggravati da incendi non controllabili in altro modo. In questa situazione, la politica non offre risposte concrete e la mancanza di leadership sul territorio è palpabile: assenza e solo passerelle per deputati e consiglieri regionali. Potrebbe fare tanto oltre le logiche dei numeri.

Catastrofe irreversibile

La crisi ambientale ed ecologica che stiamo vivendo sembra presagire una catastrofe irreversibile che potrebbe ricadere sulle prossime generazioni. Sarebbe urgente e deciso un intervento per prevenire e magari solo arginare la definitiva compromissione del nostro ambiente naturale di cui resta ben poco diafano. Smettiamola di violentare l’Agro Nocerino Sarnese.

