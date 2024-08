Sarno. Rudere abbandonato in fiamme, s’indaga sulla matrice

Il rudere, già in stato di abbandono, è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori indagini sulle cause

Incendio doloso in un rudere alla periferia di Sarno

Un incendio, presumibilmente di matrice dolosa, ha colpito un rudere situato alla periferia di Sarno. Il rogo ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri delle stazioni di Sarno e Nocera Inferiore, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, e dei Vigili del Fuoco. Grazie alla loro prontezza, le fiamme sono state rapidamente circoscritte.

Il rudere, già in stato di abbandono, è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori indagini. Nonostante non siano state trovate prove evidenti di dolo, i caschi rossi hanno escluso con fermezza cause accidentali, come cortocircuiti o autocombustioni. Queste conclusioni portano gli investigatori a considerare l’incendio come un atto deliberato. L’episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore vigilanza e protezione di tali strutture abbandonate, spesso obiettivi di vandalismi o atti criminosi.