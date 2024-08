Trapianti salvavita a Castellammare di Stabia: prelevati organi di un anziano di Torre del Greco

Gli organi di un anziano di Torre del Greco sono stati prelevati all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per donare una vita migliore a pazienti in attesa di trapianto. Il 78enne era stato ricoverato in condizioni critiche a causa di un malore improvviso. Dopo l’ammissione in terapia intensiva, i medici del reparto di neurologia hanno diagnosticato danni cerebrali irreversibili, rendendo necessaria la decisione di procedere con il prelievo degli organi.

Le fasi del prelievo

L’equipe di trapiantologia, insieme alla direzione sanitaria, al centro trapianti della Regione Campania e con il coordinamento dello staff di anestesia e rianimazione, ha organizzato il prelievo di fegato, reni e cornee. Questi organi sono stati giudicati compatibili con i riceventi in lista d’attesa e saranno impiantati per migliorare significativamente la loro qualità di vita. Maria Josè Sucre, direttore di rianimazione e blocco operatorio, ha sottolineato l’importanza della donazione espressa in vita: “Grazie alla sostituzione di un organo o tessuto malato con uno sano, migliaia di persone trovano una cura efficace”.

Elogio

Giuseppe Russo, direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, ha elogiato il personale dell’ospedale San Leonardo per il loro impegno professionale e umano, riconoscendo in particolare l’equipe della rianimazione e del blocco operatorio.

Natalia Pepe