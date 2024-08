Angri. Via Madonna delle Grazie, traffico alle Poste, rione insorge. I residenti non possono sostare

La vita dei residenti di via Madonna delle Grazie e via Del Maio nei primi giorni del mese è messa a dura prova dal traffico intenso. L’afflusso di persone per il ritiro delle pensioni presso l’ufficio postale locale crea infatti un caos ormai cronico, con le auto parcheggiate in doppia fila se non in tripla davanti alla chiesetta oramai in abbandono e i pedoni costretti a camminare sui marciapiedi occupati.

L’imbuto

La piccola stradina ha visto negli ultimi tempi un’impennata di accessi d’auto dirette alla nuova bretella che collega Angri con Scafati in pochi minuti o per imboccare l’autostrada in direzione nord. «È una situazione insostenibile », dice una residente. «Ogni mese, dall’1 al cinque, le auto sono parcheggiate ovunque, impedendo il passaggio o la sosta per chi abita qua». Inoltre, il numero limitato di vigili urbani a disposizione del Comune rende impossibile un presidio costante in zona per regolamentare il traffico nei giorni più caldi né manca qualche incidente stradale tra chi va via e chi sfreccia verso via Campia.

La proposta

La richiesta dei residenti è chiara: occorrerebbe trasferire l’ufficio postale in una struttura più grande dotata di un parcheggio adeguato, cosa che in zona non esiste. «Invitiamo l’amministrazione a intervenire al più presto », conclude stizzita una residente. Il sindaco Cosimo Ferraioli, pur comprendendo le difficoltà dei cittadini, precisa che l’allocazione della filiale postale in quel punto è frutto di un accordo tra Poste Italiane e un privato e che quindi nulla centra il Comune di Angri. La filiale non si trova infatti in locali comunali ma privati. Qualsiasi decisione spetterebbe dunque solo ed esclusivamente alla direzione provinciale di Poste Italiane. La crescita demografica di Angri aggrava ulteriormente la situazione. La città attira sempre più abitanti, anche a causa dei timori legati all’area flegrea o vesuviana.

Anna Villani