Renault Twizy, tutto sulla microcar francese

Renault Twizy è l’unica vera, pura, spiaggina moderna che, con le auto “comuni”, condivide solamente le quattro ruote, il volante e la pedaliera, e si candida anche a soluzione economica per la mobilità urbana. Queste le caratteristiche principali: i due posti secchi, oltretutto disposti longitudinalmente, le portiere optional, l’assenza dei finestrini e la pressoché totale esposizione a vento ed intemperie, oltre all’assetto rigido quanto un kart ed al peso piuma di 474 kg, batterie incluse.

Il design e le portiere con apertura ad ali di gabbiano sono studiati per avere il minimo ingombro in città. Per Twizy il traffico è un gioco, nel quale destreggiarsi con facilità, e lo stesso vale per il parcheggio grazie alla sua compattezza. Completano il tutto il tetto trasparente e la carrozzeria in tinte elettrizzanti.

Ha un’autonomia di 120 km nella versione da 45 km/h e 100 km nella versione da 80 km/h, si collega a qualunque presa elettrica da 220 V e dopo massimo 3 ore e mezza la batteria è completamente carica. Renault Twizy è una dichiarazione di libertà: la versione 45 può essere guidata già a partire dai 14 anni di età con la patente AM, mentre per la versione da 80 km/h bastano 16 anni e la patente B1 oppure successivamente la patente B.

Con il suo abitacolo aperto Renault Twizy è divertente da guidare ed è anche molto pratica, grazie ai numerosi vani portaoggetti progettati per ottimizzare lo spazio. I sedili garantiscono il massimo della comodità sia al conducente che al passeggero. Alcuni amano l’apertura totale, altri preferiscono sentirsi protetti. È per questo che Twizy propone in opzione le Wing Doors, alle quali si possono aggiungere delle chiusure superiori, rimovibili o ripiegabili e dotate del pratico sistema di chiusura con zip. Il kit vivavoce Bluetooth® con display LCD, abbinato agli altoparlanti integrati, permette di effettuare telefonate in tutta sicurezza e di ascoltare la musica preferita, anche dopo aver posizionato il tuo smartphone sull’apposito supporto magnetico della plancia.

Vero e proprio concentrato di tecnologia, la piccola 100% elettrica di Renault propone anche il sensore di retromarcia, la soluzione ideale per parcheggiare ovunque senza nemmeno un graffio. Protegge dagli urti e con i 4 freni a disco in grado di garantire un alto livello di sicurezza attiva.