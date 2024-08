San Marzano sul Sarno. Prime rogne per Annunziata: lo stadio

Il rifacimento dello stadio è fermo da mesi. Romano presenta il conto

Il restyling dello stadio comunale di San Marzano sul Sarno, del valore totale di circa tre milioni di euro, salta per intoppi burocratici. E ora l’investitore privato chiede indietro all’amministrazione comunale i soldi spesi finora. Cifra che si aggirerebbe intorno a 1.200.000 euro. Continua a deteriorarsi il rapporto tra Felice Romano, imprenditore conserviero del territorio ed ex patron del San Marzano Calcio (portato a disputare la serie D, ndr), e l’amministrazione comunale guidata da Andrea Annunziata.

Romano lascia

Il proprietario de “La Regina” ha infatti abbandonato la realtà sportiva dopo le ultime elezioni amministrative (dove Romano era vicino alla candidata sindaca in area Forza Italia, Carmela Zuottolo, ndr), condannando gli attacchi subiti in campagna elettorale, dichiarando però di voler continuare a mantenere gli accordi siglati con l’Ente e tutta la cittadinanza.

Tra questi figura su tutti il progetto di riqualificazione dello stadio di proprietà comunale, che avrebbe dovuto rendere l’attuale campo sportivo un gioiello da poter utilizzare anche per appuntamenti e rassegne sportive di carattere nazionale. Una progettazione dal valore di circa tre milione di euro, che però negli ultimi mesi ha subito dei gravi intoppi burocratici come segnalato da Romano, che da qualche mese ha smesso di fare calcio nella città del pomodoro per portare il titolo di serie D del San Marzano Calcio nella vicina Scafati dove ha rilevato la Scafatese: «Nel dicembre del 2023 ho provveduto a richiedere una variante al Comune di San Marzano sul Sarno per realizzare uno stadio di alto livello e degno di una serie calcistica importante. Tuttavia, dopo tanti mesi l’amministrazione comunale non mi ha rilasciato nessuna autorizzazione e quindi non posso più portare avanti il mio progetto», ha detto in modo schietto l’imprenditore conserviero.

Annunziata è a conoscenza

La notizia è stata comunicata anche al neo sindaco marzanese Andrea Annunziata, in un incontro di carattere formale – tenutosi poco tempo fa – e volto a trovare una soluzione bonaria tra le parti con la presenza anche dell’avvocato che difende gli interessi di Romano, Ippolito Matrone.

Fumata nera

Confronto che però ha prodotto una fumata nera, come testimoniato da Romano «Ho ribadito ciò che ho espresso sin dal primo momento della sua proclamazione: lo stadio è a disposizione dell’amministrazione comunale e di chiunque voglia portare in alto il nome di San Marzano sul Sarno. A me basta la restituzione di ciò che ho speso anche in questi tre, quattro anni». Le somme spese finora da Romano si aggirerebbero intorno a 1 milione e 200euro. «Ho anche promesso un titolo di Eccellenza a spese mie per chiunque voglia prendere questo impegno. Tuttavia, devo rilevare che il sindaco ha rifiutato la mia proposta, sostenendo che lo stadio non produce profitti – ha concluso Romani, pronto ad aprire una vera disputa legale nei confronti dell’Ente marzanese – . Strano, visto che in campagna elettorale il sindaco ha sostenuto il contrario, e cioè che io potessi arricchirmi con lo stadio. Adesso mi trovo costretto quindi a tutelare le mie ragioni, anche perché ho investito tanti soldi per il San Marzano Calcio e, come si è visto, senza alcun tornaconto».

Alfonso Romano