Scafati. Aliberti sui fondi PICS e PNRR: “Recuperati anni di inefficienza”

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, a margine di un social post ha fatto delle dichiarazioni incisive sulla gestione dei fondi PICS e PNRR, evidenziando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione per colmare le lacune degli anni passati. “Quando sono tornato in carica, la rendicontazione dei fondi PICS era praticamente azzerata. Dal 2017, anno in cui non ero più sindaco, non era stato fatto nulla di significativo,” ha esordito Aliberti. “Al contrario, opere realizzate con quei fondi, come i campi da tennis di via della Resistenza, erano state trascurate e lasciate al degrado.”

Rimediare alla situazione

Aliberti ha quindi sottolineato il lavoro svolto dalla sua squadra per rimediare a questa situazione: “Alla fine dell’anno scorso, siamo riusciti a rendicontare oltre 8,5 milioni di euro, eccetto una piccola parte di circa 500.000 euro. Ma non ci siamo fermati qui. In questa annualità, stiamo lavorando per rendicontare altri 8,7 milioni di euro di fondi retrospettivi ottenuti dalla mia amministrazione nel 2016. Quei fondi erano rimasti inutilizzati, ma ora possono essere determinanti per completare progetti importanti come il polo scolastico e il palazzetto dello sport nell’area ex Gaizo.”

La gestione Salvati

Il sindaco non ha risparmiato critiche alla precedente gestione dei fondi PNRR, durante il sindacato di Cristoforo Salvati: “Non sono stati in grado neanche di compilare le schede necessarie per ottenere finanziamenti. Questo ha avuto un impatto pesante, tanto che comuni come Poggiomarino hanno ottenuto cinque volte i fondi ottenuti da Scafati. Ora, però, abbiamo l’opportunità di ottenere circa 15 milioni di euro per la riqualificazione urbana, e ci stiamo muovendo con decisione per non perdere questa occasione.”

Accelerazione sui lavori

Aliberti ha poi descritto i progressi fatti sui progetti in corso: “Abbiamo accelerato i lavori delle scuole di via Tenente Iorio e via Genova, che sono già partiti. Anche i progetti per la piazzetta al 31 e via Corbisiero sono in fase avanzata. Adesso dobbiamo completare la progettazione di Palazzo Mayer, un altro progetto cruciale che non possiamo permetterci di perdere, e stiamo anche lavorando sulla manutenzione di Scafati Solidale utilizzando fondi del Ministero.”

Concludendo Aliberti ha voluto lasciare un messaggio di fiducia e determinazione: “Abbiamo ereditato una situazione difficile, ma non ci siamo mai tirati indietro. La nostra visione politica e la capacità di gestione amministrativa stanno dimostrando che siamo in grado di governare una città complessa come Scafati, trasformandola e preparandola per un futuro migliore.”