Scafati. Grimaldi: “Miasmi insopportabili dal sito Helios, urgono interventi”

Il consigliere comunale Michele Grimaldi ha lanciato un allarme sulla situazione critica provocata dai miasmi provenienti dal sito di stoccaggio di rifiuti Helios, situato nella Contrada Cappelle. “Nelle ultime settimane,” ha dichiarato Grimaldi, “i miasmi che si diffondono dal sito sono diventati insopportabili. L’odore è così acre e pungente che potrebbe rappresentare un pericolo concreto per la salute di tutta la cittadinanza, specialmente per chi risiede nelle immediate vicinanze.”

La sosta dei mezzi pesanti

Oltre al problema dell’aria irrespirabile, Grimaldi ha sottolineato l’aggravante costituita dai numerosi mezzi pesanti che sostano regolarmente davanti al sito. “Questi veicoli,” ha spiegato, “non solo contribuiscono a congestionare il traffico, ma sono anche una fonte significativa di inquinamento. La situazione è diventata insostenibile.”

Interrogazione consiliare scritta

Per affrontare la questione, Grimaldi ha presentato un’interrogazione consiliare scritta, con carattere di urgenza, rivolta al Sindaco Pasquale Aliberti. “Abbiamo bisogno di risposte chiare e immediate,” ha affermato. Tra i quesiti posti, il consigliere ha chiesto di conoscere le autorizzazioni di stampo comunale e sovracomunale che regolano l’operatività della ditta Helios, specificando le tipologie e quantità di rifiuti che possono essere stoccati. Grimaldi ha anche richiesto dettagli sui controlli effettuati dal Comune negli ultimi 90 giorni, e se l’ARPAC o altre autorità abbiano condotto verifiche negli ultimi 60 giorni. “È cruciale sapere se il Comune ha provveduto a richiedere questi controlli e se non ritenga necessario adottare misure per tutelare la qualità dell’aria e limitare il transito dei mezzi pesanti.”

Verifiche dell’ARPAC

Un altro punto chiave dell’interrogazione riguarda l’installazione di una centralina fissa per monitorare i livelli di inquinamento atmosferico, incluse le particelle PM10 e PM2.5, oltre a biossido di azoto, ozono, biossido di zolfo, monossido di carbonio e benzene. “Chiediamo al Comune di verificare se l’ARPAC possa installare questa centralina e, in caso negativo, di farlo autonomamente,” ha precisato Grimaldi.

Grimaldi ha inoltre sollevato dubbi sulla conformità urbanistica ed edilizia del sito, chiedendo se non sia opportuno coinvolgere la Regione Campania per una Conferenza dei servizi che valuti la compatibilità del sito Helios con il contesto urbano circostante. “La nostra battaglia per l’ambiente e la salute pubblica è una costante,” ha dichiarato, ricordando come questa sia iniziata nel 2016 e abbia portato a maggiori controlli e a un parziale rispetto delle prescrizioni, oltre a una riduzione, seppur limitata, delle quantità di rifiuti trattati.

“Ma non è sufficiente,” ha concluso Grimaldi. “A differenza di chi ha permesso l’insediamento di Helios e ha fornito i pareri necessari, noi continueremo a lottare per difendere la nostra città e la salute dei nostri concittadini.”