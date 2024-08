Blitz della GdF: sequestrati 8 milioni in contanti ad un medico di Santa Maria La Carità

Quasi 8 milioni di euro in contanti, custoditi in un caveau ricavato dietro un armadio, sono stati sequestrati.

In un’operazione che ha dell’incredibile, la Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un vero e proprio tesoro nascosto nell’abitazione di un medico residente a Santa Maria La Carità e con l’attività a Pompei. Quasi 8 milioni di euro in contanti, custoditi in un caveau ricavato dietro un armadio, sono stati sequestrati. Il professionista, specializzato in previdenza, non è riuscito a fornire alcuna giustificazione plausibile per tale ingente somma.

Le indagini sono ancora in corso per comprendere l’origine di questo denaro. Le mazzette di banconote, suddivise per taglio e accuratamente riposte in buste con annotazioni, lasciano intuire un’attività illecita. Si ipotizza che il medico potesse essere coinvolto in una frode ai danni dello Stato, forse legata alla sua attività professionale.

La scoperta ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla vita apparentemente tranquilla del medico.