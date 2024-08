Campania. Donna accoltella il compagno e si barrica in casa, arrestata dai Carabinieri

Solo il destino ha voluto che nel pomeriggio di ieri in via Vittorio Veneto a Gragnano non ci scappasse il morto. Una donna 30enne, di nazionalità belga, ha accoltellato il suo compagno, un 45enne con doppia cittadinanza francese e italiana, lasciandolo agonizzante sulle scale del palazzo.

L’allarme

I vicini, allarmati dalle grida, hanno chiamato i soccorsi. I Carabinieri della locale stazione, insieme a un’ambulanza, sono intervenuti prontamente, trovando l’uomo sanguinante nell’androne. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi, nonostante le ferite all’addome e al braccio.

Tentativo di resistenza

Nel frattempo, la donna si era barricata in casa, ma i Carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione attraverso una finestra e l’hanno arrestata. Interrogata con l’aiuto di un interprete, non ha fornito spiegazioni per il gesto. Ora, la 30enne è in custodia con l’accusa di lesioni personali aggravate e sarà trasferita in carcere.