Incendio in casa nel napoletano: 53enne perde la vita

Un’alba funesta ha accolto i napoletani ieri mattina, con la notizia di un incendio mortale in via Riviera di Chiaia. Le fiamme hanno avvolto un appartamento al piano ammezzato di un palazzo, intrappolando un uomo di 53 anni di origine tunisina.

Allertati dai vicini, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare l’incendio, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel bagno dell’appartamento, vittima dell’intossicazione da fumo.

I carabinieri della compagnia Napoli Centro, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo. Al momento, tutte le ipotesi rimangono aperte, dal cortocircuito elettrico a un possibile gesto volontario; sembrerebbe che l’uomo sia morto per asfissia. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici.