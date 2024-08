Scafatese. Canarini a San Gregorio Magno: iniziata la seconda parte del ritiro

Nella giornata di ieri la squadra di mister Franco Fabiano è partita in direzione San Gregorio Magno per svolgere la seconda parte del ritiro

Nella giornata di ieri la squadra di mister Franco Fabiano è partita in direzione San Gregorio Magno per svolgere la seconda parte del ritiro pre campionato. I gialloblè saranno impegnati domenica 1 settembre contro la Puteolana per il turno di Coppa Italia (ad eliminazione diretta). Il campionato, invece, partirà domenica 8 con l’esordio tra le mura amiche contro l’Acireale.

Il comunicato del club sul ritiro

Bus pronto per la partenza. I primi a mettersi in viaggio sono stati i magazzinieri Raffaele, Carmine e Peppe dopo aver caricato il materiale tecnico nel furgone con sapiente strategia “Tetris”. Il presidente non ha fatto mancare la sua presenza e il suo saluto alla squadra. Occhi puntati sul nuovo look di Ciro Foggia, che ha monopolizzato l’attenzione di staff e compagni. Ultimo check tra il team manager Mirko e il nostro autista Peppe poi tutti a bordo, direzione San Gregorio Magno