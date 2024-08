Scafati, Santocchio chiede di boicottare La Notte Bianca. Il motivo

Mario Santocchio muove una forte critica verso l’amministrazione comunale di Scafati, guidata dal sindaco Pasquale Aliberti, invitando la comunità a disertare la Notte Bianca di quest’anno. La richiesta di non partecipare all’evento viene giustificata come un atto di protesta contro l’attuale gestione delle emergenze cittadine, in particolare l’emergenza ambientale legata al fiume Sarno e la crisi dell’Acse.

Santocchio chiede di boicottare la Notte Bianca a Scafati: il motivo

“Nulla contro la Notte Bianca in sé, ma alla luce degli sviluppi recenti e della gestione inadeguata dell’amministrazione comunale e del sindaco Pasquale Aliberti, riteniamo che partecipare a questo evento sarebbe un atto di complicità con una situazione disastrosa. La nostra città sta attraversando una delle emergenze ambientali più gravi degli ultimi anni, e la risposta da parte dell’amministrazione comunale è stata totalmente insufficiente”.

Santocchio ha sottolineato come la città stia affrontando una delle peggiori emergenze ambientali degli ultimi anni, con la risposta delle autorità locali ritenuta totalmente insufficiente. Ha denunciato l’assenza di controlli e misure efficaci da parte del sindaco e dell’amministrazione, accusandoli di disinteresse per le condizioni igienico-sanitarie della città e di aver aggravato la situazione attribuendo tutte le responsabilità alla Regione.

Le critiche

Il coordinatore di Fratelli d’Italia ha anche criticato la gestione economica dell’amministrazione, evidenziando le osservazioni dei Revisori dei conti sul piano di riequilibrio e l’aumento della spesa pubblica, insieme alle ombre sulla gestione dell’Acse.

“Se oggi non abbiamo nemmeno i fondi per tagliare l’erba delle aiuole, è grazie a sprechi economici come quelli gestiti dall’amministrazione comunale di Pasquale Aliberti. Non possiamo accettare una festa che maschera il disastro sotto la superficie”, ha concluso Santocchio. “Diciamo no alla Notte Bianca per rispetto verso i cittadini lasciati soli e i lavoratori esclusi dai bandi “segreti” dell’Acse. Non possiamo divertirci con queste premesse”.

Santocchio ha concluso invitando la cittadinanza a non partecipare alla festa per rispetto verso i cittadini e i lavoratori esclusi dai bandi, dichiarando che la festa sarebbe una copertura per la cattiva gestione della città.