Turista americana ferita dal figlio 17enne nel salernitano

Un’aggressione violenta ha gettato un’ombra sulla splendida cornice di Atrani. Una turista americana di 48 anni è stata trovata riversa a terra, in una pozza di sangue, con una profonda ferita al braccio. L’episodio, avvenuto sabato sera nel cuore del borgo marinaro, ha sconvolto i residenti e i numerosi turisti presenti.

Come riportato da La Città, la donna, in vacanza sulla Costiera Amalfitana, è stata soccorsa dai passanti e trasportata d’urgenza all’ospedale di Castiglione di Ravello. Stabilizzata, è stata poi trasferita al “Ruggi” di Salerno, dove è ricoverata in Chirurgia Vascolare. Le sue condizioni sono gravi e non si esclude l’intervento chirurgico.

L’aggressore, identificato come il figlio della vittima, è stato fermato dai Carabinieri. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e i motivi che hanno portato a un gesto tanto violento.