Notti di tensione a Nocera Inferiore: due risse scuotono il centro città

Nocera Inferiore – La movida del sabato sera si è trasformata in un incubo per il centro di Nocera Inferiore, dove due risse hanno turbato la tranquillità della serata. Gli episodi si sono verificati in due punti chiave della città, tra corso Vittorio Emanuele e via Gramsci, coinvolgendo gruppi di giovanissimi, molti dei quali minorenni.

Il primo scontro è avvenuto in via Gramsci, dove una discussione tra ragazzi è degenerata in un’aggressione fisica, causando anche danni ad alcune attività commerciali. Il secondo episodio, di natura potenzialmente razzista, ha coinvolto un gruppo di ragazzi italiani che ha attaccato alcuni giovani di origine asiatica nei pressi di corso Vittorio Emanuele.

Richiesti maggiori interventi

Le forze dell’ordine, guidate dal colonnello Gianfranco Albanese e dal vicequestore Vincenzo Alagia, sono al lavoro per identificare i responsabili, avvalendosi anche dei video delle telecamere di sorveglianza. Al momento, però, non ci sono indagati.

La situazione ha scatenato reazioni politiche, con il capogruppo di Nocera al Centro, Giovanni D’Alessandro, che ha criticato duramente la gestione della movida, mentre il sindaco Paolo De Maio ha chiesto la collaborazione di tutti per individuare i colpevoli, annunciando il potenziamento delle infrastrutture di sorveglianza in centro.

Fonte La Città