Nuovo anno scolastico e Forza Italia Pagani lancia un appello per garantire che le scuole cittadine siano pronte ad accogliere gli studenti in un ambiente sicuro

Pagani: Forza Italia chiede interventi urgenti per le scuole cittadine

Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico e Forza Italia Pagani lancia un appello per garantire che le scuole cittadine siano pronte ad accogliere gli studenti in un ambiente sicuro, accessibile e accogliente. “Le scuole sono il luogo più importante della nostra comunità, dove i giovani si istruiscono per diventare buoni cittadini. Il partito di Forza Italia di Pagani si auspica che il nuovo anno possa aprirsi sotto il segno di istituti più belli, sicuri e soprattutto accessibili con tutti i comfort che una comunità scolastica si merita.” affermano i coordinatori cittadini di Forza Italia, Pietro Pisacane e Azzurro Donna, Mariella Micucci.

Interventi urgenti

Il partito chiede interventi urgenti e verifiche capillari su tutti gli edifici scolastici, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e all’abbattimento delle barriere architettoniche. ” Chiediamo interventi e verifiche capillari di tutti gli edifici scolastici, la messa in sicurezza fino a interventi strutturati volti all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti lavori essenziali per garantire un corretto e soprattutto sereno anno scolastico.” sottolineano i coordinatori.

Un felice nuovo anno scolastico

Forza Italia coglie anche l’occasione per augurare un felice anno di lavoro a studenti, dirigenti, docenti e personale scolastico. ” La scuola vista come luce, la luce metafora di Heidegger, che illumina il bosco oscuro insito nelle persone, che rivela e chiarisce ciò che può apparire oscuro a molti. La scuola vista in questo modo è un valore da coltivare.” concludono Pisacane e Micucci.

Tiziana Zurro