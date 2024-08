Scafati, ex Helios (Seneca): controlli confermano la situazione sotto controllo

Continua la battaglia ambientale a Scafati, con l’amministrazione comunale impegnata in verifiche costanti sulle aziende che operano nel territorio, in particolare sull’ex Helios (Seneca) di via Ferraris. Dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali in collaborazione con Arpac. “Tutto sotto controllo. La situazione non è critica, il capannone di stoccaggio dell’organico è dotato di aspiratori e cannoni spara enzimi, tutti regolarmente in funzione.” dice il sindaco Pasquale Aliberti.

Rassicurazioni

Aliberti ha voluto rassicurare i cittadini, sottolineando l’importanza dei controlli attivati dopo l’incontro con il Comitato di Cappella: “Stiamo facendo controlli incrociati di giorno e di notte su tutte le aziende che scaricano con autorizzazione nel fiume Sarno e nei suoi affluenti. Qui a Scafati, non abbiamo riscontrato situazioni drastiche che giustifichino il tanfo e la puzza percepiti.”

Ulteriori azioni a tutela dell’ambiente

Il sindaco ha inoltre annunciato ulteriori azioni a tutela dell’ambiente: “Allo scadere dei 30 giorni dalla diffida, faremo ricorso al Tar per il risarcimento alla Regione Campania, quantificato attraverso un comitato tecnico – scientifico.”

Svolta anche per il traffico veicolare

Infine, riguardo al problema del traffico veicolare e dello stazionamento dei camion in via Galileo Ferraris, Aliberti ha aggiunto: “Abbiamo risolto dialogando con le aziende. La battaglia per l’ambiente continua.”

Natalia Pepe