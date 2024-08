Avviso pubblico relativo al progetto "Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva" eccome come beneficiare

Campania: voucher sportivi per minori, domande aperte per l’annualità 2024-2025

L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport della Campania ha pubblicato l’avviso pubblico relativo al progetto “Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva” per l’annualità 2024-2025. Il programma, rivolto ai giovani residenti in Campania, mira a incentivare la partecipazione dei minori a corsi sportivi attraverso un sostegno economico alle famiglie.

Il voucher

Il voucher, del valore massimo di 400 euro, è destinato alle famiglie con redditi medio – bassi per coprire le spese di iscrizione e partecipazione dei figli alle attività sportive. Possono beneficiare del contributo i minori di età compresa tra 6 e 15 anni, residenti in uno dei comuni campani, e con un ISEE familiare che non superi i 17.000 euro per nuclei con fino a tre figli, o i 28.000 euro per quelli con quattro o più figli.

Domande online

Le domande per ottenere il voucher possono essere presentate online fino alle ore 23:00 del 20 settembre 2024. Le famiglie interessate devono aver già effettuato la preiscrizione presso una delle associazioni o società sportive aderenti al progetto, che sono affiliate al CONI e/o al CIP. L’elenco delle associazioni partecipanti sarà aggiornato periodicamente per garantire la massima scelta alle famiglie.

Luca Cascone: “Un importante passo avanti”

Luca Cascone, Consigliere Regionale della Campania e Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti), ha commentato l’iniziativa: “Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per garantire l’accesso allo sport a tutti i nostri giovani, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie. Il nostro impegno è quello di promuovere l’inclusione e il benessere dei minori, offrendo loro l’opportunità di crescere in un ambiente sano e stimolante. Invito tutte le famiglie idonee a presentare domanda e a sfruttare questa preziosa occasione.”

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Campania.

Natalia Pepe