Nocera Inferiore, Petrosino e Capodanno (Liberal): “nessun sostegno a De Maio”

Massimo Petrosino e Salvatore Capodanno, ex candidati nella lista Liberal, in una nota hanno voluto chiarire la loro posizione in merito a un recente comunicato che, a loro insaputa, dava pieno sostegno all’Amministrazione di Paolo De Maio, utilizzando impropriamente il nome della lista Liberal.

Il chiarimento

“Noi candidati ci sentiamo in dovere di discostarci da tale fantomatico comunicato e ci teniamo a ribadire ancora una volta la verità dei fatti. La lista Liberal senza i nostri voti non avrebbe avuto nessun consigliere comunale,” hanno dichiarato Petrosino e Capodanno. “Nessuno può utilizzare il nome della lista Liberal senza il nostro consenso, non essendoci alcun legittimo portavoce.”

Confusione ed ambiguità

I due esponenti hanno poi sottolineato la confusione creata da chi, a loro dire, agisce in modo ambiguo: “Registriamo che uno stesso personaggio il giorno prima esce pubblicamente per conto di Forza Italia e il giorno dopo come Liberal, a seconda della convenienza. Allora, siccome apprendiamo di questo sostegno pubblico all’Amministrazione De Maio, ci chiediamo qual è il vantaggio di questo ping-pong politico.”

Fosso Imperatore

In merito alla questione Fosso Imperatore, Petrosino e Capodanno hanno riportato le preoccupazioni degli imprenditori locali riguardo ai ritardi nei lavori, evidenziando che “la realtà è totalmente diversa da quella comunicata alla stampa”.

Mercato Ortofrutticolo

Riguardo al rilancio del mercato ortofrutticolo, i due hanno espresso scetticismo: “Si parla di rilancio quando in passato ne facevano parte nel consiglio di amministrazione sia l’assessore del sindaco De Maio, Franco Cicalese, che il fantomatico rappresentante Liberal, Lello Buonfiglio. Oggi, il mercato ortofrutticolo è in brutte acque, quindi quali sono questi punti di rilancio visto che avete portato questa situazione?”

Infine ribadiscono la loro disponibilità al dialogo per il bene della città, ma con fermezza contro chi utilizza la politica per fini personali: “Resta il fatto che sui temi che interessano la Città, noi non siamo mai stati interpellati. Andremo sempre contro chi usa la politica per interessi personali, ma restiamo a disposizione qualora si voglia discutere per il bene di Nocera Inferiore.”

