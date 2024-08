La questione dei miasmi provenienti dalla ex Helios in Contrada Cappelle ha prodotto un acceso botta e risposta tra Aliberti e Santocchio

Scafati: miasmi alla ex Helios, Santocchio replica al sindaco Aliberti

A Scafati, la questione dei miasmi provenienti dalla ex Helios in Contrada Cappelle ha prodotto un nuovo acceso botta e risposta tra il sindaco Pasquale Aliberti e il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio. Quest’ultimo ha risposto duramente alle recenti dichiarazioni del sindaco, sollevando dubbi sulla gestione della situazione ambientale in città.

La sorpresa di Santocchio

Santocchio ha espresso sorpresa per le affermazioni del sindaco, definendole “sconcertanti”. “Pensavo che dopo le ‘acque limpide’ del Sarno avessimo visto tutto,” ha commentato, “ma leggere che viene negata una grave emergenza ambientale è andato oltre ogni limite. Lo confesso, sono rimasto di sasso quando stamattina ho letto questo post del Sindaco. Pensavo che dopo le “acque limpide” del Sarno avevamo visto tutto, e invece si è andati oltre, ma molto oltre, addirittura a negare una situazione di grave emergenza ambientale, che vede da un lato il Sarno e suoi affluenti, dall’altro la ex Helios in contrada Cappelle. Delle due l’una, o gli scafatesi vivono una profonda crisi mistica collettiva, con allucinazioni sensoriali, oppure mente l’amministrazione comunale. Noi abbiamo la sensazione che sullo sfondo si voglia fare maretta politica per due motivi” dice ancora l’ex Presidente del Consiglio Comunale.

Due ipotesi

Il coordinatore di Fratelli d’Italia ha infatti avanzato due ipotesi sulla motivazione di quanto accade: “Da una parte, potrebbe esserci propaganda in vista delle elezioni regionali, dall’altra, ci potrebbero essere conflitti di interesse di qualche amministratore legato alle industrie che sversano nel Sarno.” Ha poi aggiunto: “Queste ipotesi andrebbero prontamente smentite, non con chiacchiere o vittimismi, ma con i fatti.”

Il precedente

Santocchio ha ricordato come già dieci anni fa, durante le sedute del Consiglio Comunale, fosse stato sollevato il problema della presenza della Helios in area PIP. “Già allora, il Sindaco negava l’esistenza del problema. Oggi, con il ritorno prepotente dei miasmi, non possiamo che legittimare ogni nostra perplessità e quelle dei cittadini.”

Andare in fondo alla questione

Santocchio conclude promettendo di andare fino in fondo alla questione: “È in ballo la salute degli scafatesi, e su questo non possiamo fare compromessi.”