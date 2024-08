ASL Salerno: via ai concorsi per 500 posti per personale sanitario

Sono 200 i posti disponibili per infermieri, 200 per operatori sociosanitari (OSS), 10 per fisioterapisti e 10 per psicologi

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Salerno ha avviato i concorsi per l’assunzione di quasi 500 unità di personale sanitario e assistenziale a tempo indeterminato. Questi concorsi, tanto attesi, puntano a rafforzare e ringiovanire l’organico dell’azienda, in risposta alle crescenti necessità del territorio.

Sono 200 i posti disponibili per infermieri, 200 per operatori sociosanitari (OSS), 10 per fisioterapisti e 10 per psicologi. Inoltre, è stato approvato il bando per l’assunzione di 50 Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFoC), figure innovative richieste per le nuove strutture territoriali, come le Case della Comunità e le Centrali Operative Territoriali, previste dal DM 77.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle direttive strategiche promosse dal Direttore Generale, Gennaro Sosto, che ha sottolineato come i nuovi concorsi siano un passo fondamentale per potenziare la dotazione organica degli ospedali e dei distretti dell’ASL Salerno, migliorando l’assistenza sanitaria per i prossimi decenni.

Tutte le informazioni e i bandi sono disponibili sul sito ufficiale dell’ASL Salerno.