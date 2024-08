Nomine e reggenze, presidi nel caos: Salerno affronta un avvio di anno scolastico complesso

Il Ministro dell’Istruzione ha cercato di calmare gli animi, sottolineando come si stia lavorando per risolvere la questione

L’avvio dell’anno scolastico in Campania, e in particolare a Salerno, si preannuncia complesso a causa delle recenti decisioni del Tar del Lazio che ha bloccato le nomine di 519 nuovi dirigenti scolastici. Questo provvedimento, risultato di un ricorso presentato da alcuni candidati al concorso riservato, ha congelato le procedure di nomina fino al 5 settembre, giorno in cui è fissata la camera di consiglio per discutere il merito della questione.

Nonostante la preoccupazione crescente, la Campania sembra parzialmente al sicuro, avendo già assunto 15 dirigenti scolastici a tempo indeterminato. Tuttavia, l’incertezza pesa sugli istituti scolastici di Salerno, dove 14 scuole saranno affidate in reggenza a presidi già titolari di incarichi in altre sedi, aggravando una situazione di precarietà gestionale.

Le dichiarazioni del ministro Valditara

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha cercato di calmare gli animi, sottolineando come si stia lavorando per risolvere la questione, denunciando al contempo un eccessivo allarmismo e strumentalizzazione politica. Anche Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ha chiesto di ridurre le preoccupazioni, pur riconoscendo l’importanza di avere presidi titolari nelle scuole.

Nel frattempo, l’Ufficio Scolastico Regionale ha individuato gli istituti della provincia di Salerno che necessiteranno di reggenze. Tra questi, figurano scuole come l’Istituto Comprensivo Camera-Viscigliete di Sala Consilina e l’Ic Savio di Sicignano degli Alburni, che dovranno affrontare un anno scolastico sotto la guida di dirigenti scolastici con il doppio incarico.

Le complicazioni

A complicare ulteriormente il quadro, ieri sono state pubblicate le nuove graduatorie provinciali di supplenza per i posti di sostegno in provincia di Salerno, con l’obbligo per le scuole di verificare tempestivamente i titoli dichiarati dai candidati. Il rischio è che l’avvio delle lezioni possa essere segnato da ulteriori ritardi e incertezze, in un contesto già fortemente provato dalla pandemia e dalle riforme recenti.

