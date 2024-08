Gigi D’Agostino all’Arena dei Templi. Evento rinviato a settembre, qui i dettagli

L’Arena dei Templi di Paestum (Powered by Planet) annuncia il rinvio del live di Gigi D’Agostino, previsto per il 24 agosto, a sabato 14 settembre.

Tutti i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data.

Per chi non potesse assistere al concerto nella nuova sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, attraverso il circuito ufficiale Ticketmaster. Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

La richiesta di rimborso potrà essere inviata a partire da lunedì 26 agosto, entro e non oltre domenica 1° settembre 2024. Non verranno accettate le richieste di rimborso pervenute oltre i termini di scadenza. È possibile richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link.

Il rimborso verrà effettuato sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto, maggiori informazioni saranno in ogni caso comunicate via e-mail.