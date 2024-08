San Marzano sul Sarno, interventi per miglioramento urbano

San Marzano sul Sarno si trasforma grazie agli interventi messi in atto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Annunziata. In collaborazione con l’assessore alla Viabilità, Polizia Municipale e Protezione Civile, Raffaele Belvedere, la città sta affrontando alcune delle sue più annose problematiche con una serie di ammodernamenti volti a migliorare la sicurezza e la vivibilità.

Gli interventi

Tra i principali interventi, si segnalano l’aggiornamento della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, l’installazione di dissuasori artificiali in centro e nelle zone periferiche, e il rifacimento del manto stradale, già completato in via Termine Bianco e in programma per via Gramsci e viale Roma. Inoltre, l’illuminazione pubblica è stata potenziata con nuovi pali e corpi illuminanti in viale Roma, e presto ne seguiranno altri in piazza Guerritore e nel Parco Urbano, dove sarà installato anche un nuovo sistema di videosorveglianza.

L’assessore Belvedere ha sottolineato l’importanza della sinergia con la Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri per garantire una maggiore sicurezza. Gli agenti della Municipale saranno in servizio fino alle 21 nei giorni feriali e fino alle 22 durante il fine settimana, con estensioni fino alle 23 in caso di necessità.