Sarno. L’assistenza ai soggetti fragili nell’ex scuola “Quattrofuni”

Sarno sempre più luogo di accoglienza e inclusione: nasce infatti la “Stazione di Posta”. La società comprensoriale per le politiche sociali Agro Solidale ha intenzione di attivare l’importante servizio a tutela dei soggetti fragili all’interno dell’ex scuola elementare di Quattrofuni, messa a disposizione dal Comune.

Progetto di inclusione

Mentre continua il progetto di inclusione SAI che vede al centro circa una cinquantina di soggetti extracomunitari impegnati in percorsi di inserimento nel mondo del lavoro, della scuola e non solo, Sarno aggiungerà un altro presidio dedicato alle persone in condizioni di disagio temporaneo.

Luogo di accoglienza

Alla “Stazione di Posta” le persone saranno accolte con la garanzia dei servizi di prima necessità, da posti letto alla mensa, passando per assistenza legale, amministrativa, sanitaria fino al fermo posta, iniziativa da cui prende nome il progetto. L’idea, finanziata quasi interamente con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha trovato subito l’appoggio dell’amministrazione del sindaco Francesco Squillante: «Il Comune di Sarno ha concesso l’immobile a titolo gratuito ad Agro Solidale, grazie a un contratto di comodato d’uso sottoscritto tra i due enti – si legge in una nota – Il progetto nascerà nell’ex scuola elementare di Quattrofuni per un importo di circa 1 milione e 90mila euro, di cui 915mila euro serviranno per lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell’immobile e circa 180 mila euro per i costi di gestione a carico di Agro Solidale».

L’avvio del cantiere

Il progetto attende ora i tempi burocratici, con la partenza del relativo cantiere di riqualificazione nei prossimi mesi, auspicando l’inaugurazione del nuovo centro entro massimo l’inizio del 2026.

Alfonso Romano