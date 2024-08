Sarno, “pulizia delle vasche sia una priorità”. L’appello di Sirica

Sarno – A un anno dall’annuncio dello stanziamento dei fondi per la manutenzione delle opere idrauliche nelle zone di Episcopio e San Vito-Sant’Erasmo, la questione della pulizia delle vasche e dei canali rimane irrisolta. Nonostante le promesse e gli impegni presi, l’attuazione degli interventi procede a rilento, suscitando crescente preoccupazione tra i cittadini.

Le dichiarazioni di Sirica

Enrico Sirica, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Sarno, ha espresso il suo malcontento sulla vicenda, dichiarando: “È inaccettabile che, dopo un anno, siamo ancora a discutere di tutto ciò. La sicurezza dei cittadini non può essere messa in secondo piano. L’amministrazione comunale deve intervenire con solerzia per effettuare la pulizia delle vasche e dei canali. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi.”

Sirica ha sottolineato l’importanza della manutenzione delle opere idrauliche, ricordando che queste sono state realizzate per proteggere la comunità dai rischi idrogeologici: “Le opere idrauliche realizzate per proteggere la nostra comunità sono fondamentali, ma senza una manutenzione adeguata rischiano di diventare inefficaci. È necessario agire ora, senza ulteriori proclami, per garantire la sicurezza delle nostre famiglie e del nostro territorio”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha quindi lanciato un appello all’amministrazione comunale affinché venga data priorità all’intervento di pulizia delle vasche, con l’obiettivo di evitare che eventuali inadempienze possano mettere a rischio la sicurezza della popolazione di Sarno.