Tragedia a Salerno: uomo trovato morto in auto

Salerno – È stato scoperto questa mattina un corpo senza vita nella zona orientale della città, precisamente in via Belisario Carenzio. La vittima, un uomo di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stata rinvenuta all’interno di un’auto parcheggiata.

L’allarme è stato lanciato da un passante che, notando una persona immobile all’interno del veicolo, ha subito contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti di polizia e i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sono ora in corso per chiarire le cause del decesso e risalire all’identità dell’uomo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

