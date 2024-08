Nocera Inferiore, festeggiamenti per Maria Santissima Materdomini: polemiche sull’invito a Rita De Crescenzo

A Nocera Inferiore, la parrocchia di Sant’Anna di Fiano-Fosso Imperatore ha suscitato polemiche per la scelta di invitare la TikToker napoletana Rita De Crescenzo a esibirsi durante i festeggiamenti per Maria Santissima Materdomini. La decisione di coinvolgere una figura controversa, nota per trascorsi giudiziari e comportamenti discutibili, ha scatenato critiche, soprattutto in relazione ai valori che eventi religiosi dovrebbero promuovere.

Riccardo Cristian Falcone, rappresentante dell’associazione “Libera”, ha espresso preoccupazione per la coerenza dei messaggi trasmessi in occasioni religiose, sottolineando l’importanza di utilizzare questi momenti per diffondere valori positivi e responsabilità civile.